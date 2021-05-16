今午（16日）沙田日馬賽果暴冷暴熱，其中第五場巫顯東策騎徐廐「爆騷」後上一攻而破，替騎者自去年12月20日「八進」後再度揚威凱旋門。

賽後徐雨石大讚巫顯東的發揮，並對今場賽事「爆騷」贏馬感到意外。

徐雨石說：「巫顯東今場策騎『爆騷』的表現，給予我和馬迷很大的驚喜，這場頭馬是意料之外。」

「『爆騷』上季用得太多，今季未能恢復元氣，陣上表現乏善足陳，估不到今場牠突然回復朝氣，交出頭馬，相信與快步速有關。」

「今天利前領，『爆騷』在C+3跑道，以其跑法，其實很蝕底，但由於步速夠快，有利後上。」

「其實巫顯東和我的徒弟黃皓楠都是很勤力，默默耕耘，如果有合適的座騎，我都會盡量支持他們。」

「我會間中鼓勵兩人，但不會經常這樣做，因為這會對他們構成壓力。」

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