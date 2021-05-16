第一場第五班1200米：「怡昌福星」剛剛跑完同程落第，今日（16日）匆出強配潘頓上陣必有所謀。

昨日（15日）開飛12倍，5點企住12倍，現時依然係12倍W，3.8倍位置。

有墊底飛，睇安排、睇飛都幾有信心今場入三甲。

「八心之威」又係在周三（12日）跑完同程之後匆匆上陣，上場僅以3/4馬位跑第三名水準唔錯。

今場原裝配搭用周俊樂減磅上陣，機會依然高，要再入三甲應該唔難。

昨日開飛4.8倍，5點落到4.3培，現時回上4.9倍W，1.5倍位置大熱。

明顯有早餐飛支持，以上場走勢嚟講，今場入三甲都幾穩陣。

「上捕先鋒」今季算跑得比較少，但喺季中都能贏到同程。

今場再跑同程，改配巴度上陣，威力有增無減。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時輕輕落到8.8倍W，3.2倍位置。

有些少早飛支持。雖然呢個騎練組合，今季比較少交收，但環顧今場形勢，呢匹馬有機會再爆。

「好攻勢」呢匹四歲自購新馬，今季只跑咗兩場，季內初出已有走勢，上場轉跑田草，快放試馬！

今場改跑泥地，賽前有試泥閘走勢輕鬆，今場改配何澤堯上陣，排到好位起步，好有冷味。

昨日開飛16倍，5點落到13倍，現時企住13倍W，3.8倍位置。

明顯有墊底飛到位，今場最佳冷馬。

提供：8怡昌福星、1八心之威、4上捕先鋒、7好攻勢

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