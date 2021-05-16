今午（16日）在東京競馬場舉行一級賽維多利亞一哩賽，應屆安田紀念賽、短途馬錦標及一哩冠軍賽盟主「放聲歡呼」成為賽事焦點，臨場獨贏賠率僅有1.3倍。

結果「放聲歡呼」在李慕華胯下表現不負眾望，末段騎者只需輕輕催策便能交出強勁衝刺，最終以四馬位之先大勝亞軍Rambling Alley，摘下本身第五項一級賽桂冠。

「放聲歡呼」成為首匹全數征服維多利亞一哩賽、安田紀念賽及一哩冠軍賽三項由年長馬競逐的1600米一級賽的賽駒，創造當地歷史。

相反應屆高松宮紀念賽亞軍「拉丁城市」回師1600米表現較失色，最終這匹7.1倍次熱門在新搭檔武豊胯下僅能跑第六名而回。

李慕華繼上周日（9日）夥拍「速度大師」勝出NHK一哩賽後，今天再憑「放聲歡呼」替馬主週日賽馬團體連續兩期揚威日本一級賽。

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