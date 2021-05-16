今午（16日）頭三場賽事分別由田泰安、潘頓及莫雷拉三大高手勝出，然而近兩仗則成為下游華將的表演舞台。

繼第四場由陳嘉熙勝出「同有友」後，第五場則由巫顯東策騎「爆騷」（徐廐）後上一攻而破，從而替騎者敲響2021年勝鼓。

「爆騷」上季在田草1400米連續取得四捷，不過今季卻連戰連敗，前九次出賽最叻僅跑獲一席第九名。

然而「爆騷」今仗回師第四班卻交出昔日旋風式後勁，最終爆45倍大冷贏馬，並打破今季齋缽。

第五場單Win及組合獨贏A3分別派452及34.5元，二重彩派4,804元。

第二至四名順序為「神期大帝」、「機緣巧俠」及「快利寶」，四重彩派彩高達2,691,897元。

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