第十場第二班1400米：「佳運財」呢匹三歲自購新馬可算係大衛希斯馬房今季招牌馬，四出四勝。

上場於三班贏同程姿態依然輕鬆，今場上二班繼續跑同程，以馬匹上場贏馬姿態嚟講，今場應該有力克服二班繼續贏。

昨日（15日）開飛1.8倍，5點落到1.2倍呢吓非常重飛，現時2倍W大熱，1.8倍位置。

隔夜飛非常強勁，睇飛信心爆棚。

但話雖如此，如臨場熱到低過2倍就要三思，因失去值博率。

但以馬論馬，入三甲當然唔難。

「順勢贏」今季四歲自購馬三班起步，至今跑咗七場，一勝五位表現非常穩定。

前仗於二班贏同程點到即止，今場原裝配搭繼續跑同程，排到好位起步，相信依然有力一拼。

昨日開飛6.7倍，5點回上10倍，現時又落番4.3倍W，1.1倍位置大熱。

墊底飛好勁，又係沈集成馬房馬匹，鬥志無需懷疑，今場有力同大熱門一戰。

「美麗笑容」今季已兩勝同程，上場增程跑1600米都差點贏馬。

今場回師田草1400米，繼續用贏馬拍檔潘頓上陣，排到好位起步，又係今場一路奇兵。

昨日開飛7.5倍，5點回上13倍，現時又落番5.7倍W，1.8倍位置。

早飛雖然唔算好勁，但以馬匹實力嚟講，在呢場絕對有得跑，點都要畀一票佢。

「非凡才子」呢匹實而不華嘅馬，跑田草1400米最準，今季亦已贏過同程。

今場繼續用周俊樂減磅跑同程，千祈唔可能睇小，始終呢匹馬曾經於更高班次有過接近演出，現時落番二班作賽絕對有優勢。

昨日開飛21倍，5點企住22倍，現時大幅落到11倍W，2.8倍位置。

有早餐飛到位，今場點都要預佢一票。

提供：4佳運財、5順勢贏、2美麗笑容、1非凡才子

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