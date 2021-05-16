資深馬主陣營「帝豪」系在今午（16日）沙田日馬可謂威風八面，皆因「帝豪寶駒」及「帝豪寶寶」分別在田泰安及潘頓胯下贏馬，令此系馬主黃氏家族能夠兩度揚威凱旋門。

「帝豪寶駒」練馬師蘇偉賢說：「『帝豪寶駒』可算是加場的最大受益者，我感謝『帝豪』系馬主黃生一家人的支持。」

「此馬出閘時很頑皮，有時失去先機，例如早段蝕位太多，以致後上不及，錯失頭馬機會。」

「我亦要多謝副練馬師（伍啟明），他四出為『帝豪寶駒』物色騎師，成功搵到田泰安效力。」

「騎者今場發揮出色，末段力騎衝刺甚強。」

「此馬健康良好，希望牠今場贏馬後，繼續有好表現，為馬主建功。」

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