周日（16日）沙田日賽有三匹質新馬，最近均已有接近走勢甚至贏馬，今次可望繼續有好成績。

第五場「極速奔馳」前仗增程試準，再出即出擊但不敵降班的「勝賢」，頭二馬已雙雙拋開其他對手。

「勝賢」回升至第三班都幾乎再贏，照計「極速奔馳」對住第四班對手，級數有一定分野，可望順利補中。

第六場「好運寶馬」初出後上犀利，再出照樣發揮強勁衝刺贏馬，雖然看似贏得驚險，但其實可能因為路程稍短，今次增程會更合跑法，有望連勝。

至於列陣第九場三班1600米的「百勝名駒」，上場直路受困，到最後200米才找到空位，末段衝得勁跑入一席第五。

當時只是負於季內已合共交出九Win的「心中有馬」、「馬爾代夫」、「保羅承傳」及「博愛友威」，水準絕對不差，本身今場坐位望贏。

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