過去一年內香港疫情反覆，政府不斷派錢救市有出無入，馬會吼準這個機遇，向政府申請多加14個越洋轉播賽馬日獲批，變相全年跑馬，政府從中亦可增加稅收，可謂雙贏。

不過，馬會一向提供的越洋賽資訊不足，而且賽期更有七日內播五次賽事，加上大多為開辦匯合彩池的歐洲大賽（香港時間晚上舉行），在揀賽事轉播是否真的迎合到馬迷口味？

向來賽日以及總場數，均與投注額多寡成為正比，不少普羅馬迷更慣了有馬就賭。

目前香港馬慣常一星期編兩日，單是禮拜日跑馬改周末上演，已經有馬迷埋怨少了一日時間刨馬賭得吃力。

14個新增越洋轉播賽期，當中12個為香港7月14日馬季結束至九月前的歇暑時段，近乎每星期都有外國馬賭。

當中，英國七月的光榮古活賽期和八月的約克郡伊波賽期，更與六月舉行的英國皇家雅士谷賽期一樣，連續三晚受注。

可以說，這個暑期越洋轉播根本是地獄賽期，比香港馬季更密不透風，馬迷們真的有時間做足功課？

回說上文提過的英國皇家雅士谷賽期，近季馬會都連播五日，就連慣常周三夜馬都要輪空讓路，因為這賽期由香港馬會開辦全球匯合彩池。

從生意角度，絕對是一大塊肥豬肉！

現時越洋賽日只有英國、法國及杜拜開辦匯合彩池，日本、新加坡及澳紐則沒有，所以投注額相對較多。

未知這是否馬會揀選歐洲賽事轉播的原因，相信稍後的英國光榮古活賽期和約克郡伊波賽，很大機會有同樣安排。

網上討論區不少馬迷都留言，每次皇家雅士谷賽期都輸多贏少。

一來賽果常爆，二來日日跑無時間刨馬，就算有時間，以目前香港馬會提供的海外馬賽績，個別仍相當粗疏，尤其歐洲賽事！

以五月初英國二千堅尼賽日為例，賽績並無顯示參戰馬走位，亦無本身完成時間，馬迷「備戰」時間倉卒再加資訊不足，如何掌握勝機？

不過，馬會只是從中抽水，多啲嚟就密啲手。

不過英國二千堅尼賽日，好幾場出馬少，導致投注額不似預期，即使有開辦全球匯合彩池，全日八場投注總額只得2.13億，平均每場2,600幾萬。

反而近日受注日本NHK一哩賽日，同樣八場而不設匯合彩池，投注總額卻有2.54億，每場平均3,100幾萬。

可見投注業績也很視乎賽事時段及出馬，預計稍後暑假的英國賽期，也隨時有類似情況出現。

馬會成功增辦越洋賽，是贏了賬面，但馬迷贏唔贏到錢就要睇自己！

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