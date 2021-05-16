昨晚（15日）在英國紐百利馬場舉行一級賽樂景傑錦標，賽前焦點當屬應屆聖詹姆士皇宮錦標盟主「海上宮殿」大戰岳伯仁馬房「文壇怪傑」。

然而「文壇怪傑」表現失準只跑第八名，最終成為了「海上宮殿」表演舞台，後駒在戴圖理胯下輕鬆擊敗亞軍Lady Bowthorpe及季軍Top Rank贏馬，摘下本身第三項一級賽冠軍。

由高仕登父子訓練的「海上宮殿」繼去年聖詹姆士皇宮錦標及傑克莫華大賽後，第三度摘下一級賽冠軍，此駒鞍上人戴圖理則第五次在樂景傑錦標凱旋而歸。

「海上宮殿」出道至今八戰獲七冠一季，下仗或將劍指皇家雅士谷賽期的一級賽女皇安妮錦標。

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