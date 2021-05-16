第五場第四班1400米：「神期大帝」上場於五班贏同程姿態輕鬆，今仗（16日）升班再跑負磅輕，用田泰安上陣有權再贏。

昨日（15日）開飛10倍，5點落到9倍，現時11倍W，3倍位置，墊底飛幾硬淨，睇今場形勢，呢匹馬應可繼續上名，甚至乎再贏。

「名牌效應」重配馬房最佳拍檔何澤堯上陣，排到好位有冷味。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時8.9倍W，2.9倍位置，有早餐飛支持，睇飛有信心今場會跑得好，而且相信臨場應該會再有飛落，一定唔可以錯過。

「創高峰」現時評分仲低過季初贏馬時，用潘明輝上陣負輕磅、排好位，沿途可慳腳程，睇形勢應非常好跑。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時輕輕落到8.2倍W，2.5位位置。明顯係有早飛，今場一定有三甲。

「深愛」今季集中跑1400米表現穩定，今場獲潘頓揀騎上陣，相信好想替呢匹馬再贏一場。

昨日開飛9.4倍，5點落到6.6倍，現時9倍W，2.8倍位置，好明顯有早飛到位，睇飛今場都好有信心。

提供：13神期大帝、6名牌效應、14創高峰、9深愛

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