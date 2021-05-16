第二場第四班1200米：「誠心所願」賽前操練非常積極，試閘走勢好，今場（16日）練馬師唔用徒弟，改用巴度上陣，心意明顯想一出即搏。

昨日（15日）開飛14倍，5點企住15倍，現時12倍W，3.7倍位置。有墊底飛，雖然票數現時比較冷落，但相信臨場必定有飛落，如有發現一定要跟。

「活力長勝」上仗臨場水位唔對，落敗不足為據，今場重跑田草1200米改由班德禮上陣，隨時重現真身。

昨日開飛7.2倍，5點回上11倍，現時10倍W，2.9倍位置。有些少早飛支持，輸咗一場熱門之後，今場即变冷門啱哂胃口，有冷味唔好錯過。

「進優自在」重跑上名路程兼重配田泰安，抽到好位起步，今場應可再入三甲。

昨日開飛8.7倍，5點落到5.3倍，現時企住5倍W，1.6倍位置。明顯有早餐飛支持，三甲要預佢。

「摘星之光」賽前三課試閘，狀態從序漸進，用賀銘年策騎係一路奇兵。

昨日開飛11倍，5點回上14倍，現時又落番11倍W，3.6倍位置，有墊底飛，以呢匹馬今場久休復出嚟講，明顯有飛。

提供：3誠心所願、6活力長勝、7進優自在、8摘星之光

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