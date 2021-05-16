羅富全馬房「八仟師」賽前試閘走勢早已譽滿欄邊，結果這匹三歲自購新馬初出表現果然不負眾望，在今午（16日）第三場四班1200米賽事成功一放到底大熱贏馬。

「八仟師」締速為1分08秒40，打破去年6月27日由「英明勇將」保持的四班田草1200米的班際紀錄，可見前駒潛力不凡。

「八仟師」馬主為霍玉堂，其個人另外一匹現役名下馬「弛曜風」在港四捷皆由莫雷拉主轡，騎者與幕後合作愉快。

羅富全說：「『八仟師』賽前試閘走勢悅目，賽前我只擔心牠出閘不太快。」

「結果牠今仗在港初出，在莫雷拉胯下出閘敏捷，並破班際紀錄，表現出色，相信與今天場地偏快有關，我會安排牠再跑多一場才歇暑。」

第三場單Win及組合獨贏A1分別派17及13.5元，二重彩派97元。

第二至四名順序為「紅鬃烈馬」、「包裝大獎」及「首飾傳奇」。

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