第八場第二班1000米：「包裝太保」呢匹今季四歲自購馬已經贏咗兩場，上場增程跑田草1600米落敗不足為據！

今場小休後馬房安排縮程跑田草1000米，部署有心意。

翻查離港前賽績，曾經贏過同一路程，相信馬匹今場必可勝任。

昨日（15日）開飛11倍，5點企住10倍，現時落到8.5倍W，2.7倍位置。

墊底飛到晒位，隔夜票數走勢嚟睇，相信臨場必會再有一浸飛落，如有發現即是出擊訊號出現，要跟。

「大金庫」今季初出贏過同程，可惜打後表現非常一般。

今場練馬師安排回師贏馬路程，重配贏馬拍檔潘明輝上陣兼排到有利檔位起步，相信今場好大機會重現真身。

昨日開飛11倍，5點落到8.6倍，現時8.5倍W，3.3倍位置。

有早飛到位，睇飛今場有信心再贏同程重拾昔日雄風，現時呢個賠率係值得投注。

「傳盛」呢匹跑田草1000米專家，今季跑同程有贏有位，表現穩定。

今場繼續跑呢個首本路程，田泰安策騎負磅輕，又排到有利檔位起步，相信入三甲一席冇難度。

昨日開飛4.9倍，5點回上6.2倍，現時6.2倍W，2倍位置。

有墊底飛支持，以馬匹跑同程水準嚟講，今場入硬三甲。

「綠色時代」呢匹五歲自購馬，今季只跑咗四次比較少，季內初出跑快活谷1000米輕鬆贏馬，可惜升上二班跑幾仗都表現一般！

直至上場初跑同程後上第五，有番走勢見到。

今場練馬師安排呢匹馬繼續跑直路1000米，專登用巴度上陣，睇安排今場會搏殺。

昨日開飛14倍，5點落到9.6倍，現時重上12倍W，4.8倍位置。

有墊底飛到位，相信今場馬匹票數應該會落到大約6至7倍，但無論如何， 呢匹馬今場係可以掃晒。

提供：9包裝太保、6大金庫、11傳盛、14綠色時代

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