今天（16日）日馬在天晴地快下進行，頭四場賽事完成之後，竟有兩場頭馬打破班際紀錄時間。

繼對上一場「八仟師」（羅廐）一出即勝，刷新第四班田草1200米班際紀錄後，第四場同班舉行之1000米直路賽，沈集成馬房「同有友」以54秒94佳速掄元，打破去年由「連連歡樂」（東廐）所保持的55秒07舊紀錄時間。

「同有友」至今兩度於同程贏馬，無獨有偶，兩次均破班際紀錄，此駒同時為第五班直路賽班際紀錄保持者。

四歲馬「同有友」今仗初由見習騎師陳嘉熙接手，表現突飛猛進，輕勝第二名「地通拿」（方廐）1.25馬位，造就騎練自上年6月7日合作勝出「大武士」，相隔近一年再攜手贏馬。

而沈集成今季已勝出55Win，打破個人單季贏馬最多紀錄。

第四場單Win及組合獨贏A3分別派142元及15元，二重彩派738元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「海豚星」與「春風得意」。

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