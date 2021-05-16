希斯馬房的「佳運財」，肯定是本地馬壇今季最矚目的新星，今日（16日）再跑贏馬路程1400米又一次展現其非凡實力，打破由準馬王「「金鎗六十」（呂廐）所保持的第二班田草1400米紀錄時間。

希斯賽後說：「『佳運財』今仗打破以往由『金鎗六十』所保持的1400米班際紀錄時間取勝，我真的很高興。」

「牠在我心目中是今季的最佳新馬，雖然此說法未必獲得全部人認同，但牠的確是我眼中的最佳。」

「此馬今仗後將提早唞暑，先休息六個星期，下季會向四歲系列賽進軍，同時會在國際賽日上陣。」

「另外，史卓豐今次憑『佳運財』取得在港第200場頭馬，我為他感到高興，因為這對於一位騎師來說是重要的里程碑。」

馬主梁煥乾則表示：「『佳運財』今仗排10檔起步，賽前我也有點擔心會難發揮，幸好最後也能順利取勝。」

「稍後此馬將會運上從化休息，留待下季才挑戰各項大賽。」

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