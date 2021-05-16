今日（16日）沙田賽事，除頭場跑泥地之外，其餘九場草地均在好至快地之下作賽，場地紀錄時間一再被刷新。

希斯馬房今季新星「佳運財」挾四出四捷之氣勢，於尾場第二班1400米亮相，作本身今季最後一擊，務求以不敗之身提早唞暑。

結果這匹三歲精英不負眾望，縱使今場選擇走內欄衝刺，依然交出驚人爆發力，順利再下一城。

「佳運財」今場締速1分20秒28，比「金鎗六十」（呂廐）所造的1分20秒29快一線，刷新第二班田草1400米紀錄時間。

至此「佳運財」五戰未逢敵手，與同是不敗之師的蔡廐「速遞奇兵」堪稱一時瑜亮，屬本季兩匹最耀眼的新星。

「佳運財」鞍上人史卓豐一手包辦此駒五場頭馬，今仗之勝，更寫下個人策騎事業里程碑，在港取得從騎第200Win紀錄。

第十場單Win及組合獨贏A1均派25元，二重彩派681元。

跑獲第二至四名馬匹分別為「電子群星」、「手到回來」與「非凡才子」。

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