今午（16日）沙田日馬開場立即舉行全日唯一泥地賽事，為第一場五班1200米。

結果今季泥地成績最出色的騎師田泰安再次展現本色，夥拍18倍冷門「帝豪寶駒」後上如箭，最終高奏凱歌。

「帝豪寶駒」在剛周三（12日）角逐同班同程賽事，在班德禮胯下跑第七名，然而今仗改配田泰安卻展現罕見的凌厲後勁，最終替此駒相隔逾一年再次揚威凱旋門。

除了「帝豪寶駒」以外，同場還有「八心之威」及「怡昌福星」匆匆再出，結果兩駒分列季軍及第五名。

田泰安憑「帝豪寶駒」贏馬，在凱旋門影頭馬相時，騎者手指向天，似向已故好友祖格拉致敬。

祖格拉是應屆毛里裘斯冠軍騎師，昨天（15日）遭遇嚴重墮馬意外，最終送院不久後離世。

其同鄉田泰安今晨（16日）在社交網站上載了他和祖格拉的合照，悼念故友。

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第二至四名順序為「好攻勢」、「八心之威」及「玩斗財星」。

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