韋米高遇上職業生涯最大挫折（Getty Images）
常言行船跑馬三分險！紐國著名騎師韋米高日前在澳洲維省百肯南馬場上陣，不幸遭遇嚴重墮馬意外，導致自己身受重傷。
韋米高事後表示自己將接受第二次手術，若術後情況仍無改善，有可能要截肢保命。
今次他主要是足部受創，包括腓骨骨折及十字韌帶撕裂，未來或會出現足部神經壞死的極端情況。
一旦如此，他就有可能要截肢；苟非如此，他也需休養一段長時間方有機會康復。
現年37歲的韋米高，出道初期被譽為新西蘭天才騎師，本身多年前曾到澳門參加國際見習騎師邀請賽，亦曾於18及19年接連訪港策騎英國馬「亞朗親王」角逐香港瓶。
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