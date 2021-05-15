常言行船跑馬三分險！紐國著名騎師韋米高日前在澳洲維省百肯南馬場上陣，不幸遭遇嚴重墮馬意外，導致自己身受重傷。

韋米高事後表示自己將接受第二次手術，若術後情況仍無改善，有可能要截肢保命。

今次他主要是足部受創，包括腓骨骨折及十字韌帶撕裂，未來或會出現足部神經壞死的極端情況。

一旦如此，他就有可能要截肢；苟非如此，他也需休養一段長時間方有機會康復。

現年37歲的韋米高，出道初期被譽為新西蘭天才騎師，本身多年前曾到澳門參加國際見習騎師邀請賽，亦曾於18及19年接連訪港策騎英國馬「亞朗親王」角逐香港瓶。

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