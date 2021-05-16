劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）早前在Netflix全球熱播，故事講述來自美國芝加哥的女主角艾蜜莉，遠赴法國巴黎工作及生活；香港馬圈之中，卻有一位Paris嫁到新西蘭之後，帶同女兒回港追夢，更與留在當地練馬的丈夫Martin訂下浪漫的5年之約。

現時為《競馬Fact Check》固定主持的Paris，天生一副童顏，外表完全看不出已為人母。這位90後媽媽，自19歲加入馬圈，不經不覺已入行十年。

Paris說：「當初加入馬會，都算是誤打誤撞，原本我是一名模特兒，當年馬會在Model公司物色合適的主持人選，結果揀中我，首項任務是主持《馬上全接觸》，到我21歲時，便正式與馬會簽約，主要做一些主持及採訪工作。」

入行後，Paris因緣際會下結認識到現任老公Martin，當時更不知道他是練馬師告達理之子。

Paris說：「老爺（告達理）一家向來行事低調、默默耕耘。我經朋友認識Martin，當時他只說自己在馬圈工作，我也沒有細問，後來帶我去見家長，才知道他的父親是告達理。我25歲嫁給Martin，當時我倆都很年輕，外間也有人覺得我們未定性，不太睇好這段婚姻。」

「不過，如果命運能重新選擇，我仍會早點結婚及生小朋友，始終照顧下一代需要很多精力。」

Martin現時在新西蘭練馬，年青有為且有一定家底，計落Paris大可做少奶奶，毋須自己拼命賺錢，為何她仍要接job做主持、評馬呢？

Paris說：「每人對『豪門』睇法不同，別人說我嫁入豪門，我不會答『是』或『不是』，我認為活得開心便足夠，最緊要心中富有。」

「對於外界的批評，我早已習慣，也不會介懷。」年紀尚輕，說話卻像飽歷風霜。

現時Martin與其父母在新西蘭生活，Paris和四歲的女兒Dior則留在香港 ，兩夫婦分隔兩地，外界自然惴測兩人是否感情生變？

Paris說：「我和老公Martin的感情一直很好，這些傳言都是失實的。Martin與我有很多共同話題，即使現時分隔兩地，都會透過上網緊密溝通。」

「除賽馬外，我倆都喜愛烹飪，尤其是生了小朋友後，彼此之間話題更多。」

「現時我在港開展自己的事業，Martin都非常支持，也幫了我很多，例如他的英文好，公司許多文件都由他幫我處理，公司的英文名更由他所起。」

Paris更自爆，與Martin之間有一個浪漫的5年之約，她說：「我們夫妻之間訂了一個5年之約，這是由我提出的，Martin都很支持。」

「這5年我會在港發展自己的事業，不論成功與否，5年後我都會返新西蘭與他一起生活。」

「我最想事業發展成功，待公司上了軌道後，便和女兒返回新西蘭，在當地繼續管理香港的業務，屆時我的人生必更精彩！」

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