練馬師容天鵬自4月17日賽事起孖以來，近一個月都無頭馬見面，卒之在剛周三（12日）憑「鱷臨天下」打破悶局。

周日（16日）田草九草一泥賽事，容廐手執不少惡馬，值得多加留意。

第六場四班1400米，「都市神話」絕對有力取得第三捷。

這匹七歲老馬之前是出名的「二奶王」，服役五季都贏不到，但有十個亞軍認真失運。

不過，「都市神話」大前仗在周俊樂胯下，全程慢步速仍能大後上衝贏全場對手，終於敲響服役勝鼓。

之後升班換上馬雅續戰同程，用相同跑法更加拋離對手大勝2.5馬位，身後的「虹鴻」及「二雋」季內在四班賽早有證明，「都市神話」可謂贏得出色。

人到中晚年發威，馬到中晚年一樣可以大爆發，同廐的「幸運精選」都已經贏到開巷。

「都市神話」跑四班賽早證明實力，雖然今仗抽11檔，但反正都是後上跑法對牠無礙。

同場主要對手「好運寶馬」和「好拍檔」均初跑同程有疑問，「都市神話」仍處狀態高峰，第三Win可望到手。

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