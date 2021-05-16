相信不少香港人如有任何身體不適，一定懂得用老字號「白花油」：「搽一搽、索一索，精神爽利」。

而這間公司的主席顏為善在疫情期間做了不少善事，包括捐贈物資到慈善機構抗疫。

其實顏生亦是馬主，早年養過三駒，其中「精神爽利」與「日日歡顏」各贏過一場。

相隔16年後，顏生今季再重投馬圈，養有生力軍「顏色大師」。

這匹澳洲自購馬兩周前初出田草1200米只跑第八，熱身後在這天（16日）田戰第七場再爭同程，而且有初戴面箍嘅變數。

查看此馬外地跑過六仗，只有一次沒有戴這個配備，今仗用回贏馬神器，隨時「畀啲顏色（colour）大家睇」！

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