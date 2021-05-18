苗禮德出名善贏來投馬（又稱歸化兵），季內成功例子已有「路路之星」、「有得精彩」、「高瞻遠囑」、「玩斗財星」及「壽臣」，佔馬房季內已處頭馬總數約五分一。

周三（19日）復演谷草夜賽，在B跑道進行，苗廐將有四駒上陣，其中四分三都是加盟馬，包括「壽臣」、「順意寶」及「白鷺盛世」。

當中，第七場「壽臣」早前於三班谷夜B欄1200米打開轉廐勝門，這次跑的是同欄同班同程，有助本身再創佳績。

至於「順意寶」及「白鷺盛世」分別轉廐未贏及服役未出頭，戰意隨時更勝「壽臣」。

第五場「順意寶」在港暫三捷全於三班賽，包括兩年前開齋一役贏谷中B欄1200米，今次出戰同欄四班同程，未嘗不可借勢敲響轉廐勝鼓。

第一場「白鷺盛世」是苗廐周三谷戰其中一匹王牌馬，跟剛周日（16日）出賽田草的「白鷺飛翔」同主。

此兩駒季內皆屢戰屢負，苗禮德有責任盡快贏馬向馬主交代，而源自韋廐的「白鷺盛世」質素猶新，在谷草亦越跑越近，再戰一哩可望有所突破。

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