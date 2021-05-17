今季練馬師冠軍之爭非常激烈，羅富全現時以54W，排練馬師榜第四位，落後榜首蔡約翰六場頭馬。

周三（19日）谷草夜馬，羅富全派出七駒上陣，其中一匹實力馬是第八場三班1200米之「維港奔流」。

「維港奔流」上仗排11檔快跟取勝，表現出色，羅富全表示此駒可能是匹季尾特佳之馬。

因為本身體力非常好，季尾其他馬匹略現疲態，此駒依然以充足體力迎戰，此消彼長自然更有利。

「維港奔流」上季尾才交出好表現，勝出兩場，羅富全認為縱使今次贏馬加分，依然有力再下一城。

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