歐洲新晉一哩皇者「海上宮殿」自剛周六（15日）勝出樂景傑錦標後，已追平同為一哩王的其父「皇僕」服役8戰7勝的紀錄，下場出戰女皇安妮錦標極有機會超越「皇僕」的佳績，名副其實是青出於藍。

賽後戴圖理接受訪問更大讚，「海上宮殿」是在他的策騎生涯裏，其中一匹最出色的一哩馬，希望可以與牠攜手再攻下更多大賽。

他表示「海上宮殿」暫時只跑過八仗，而且越來越進步，在鞍上的感覺更是十分美妙，很感恩可以有機會騎到這匹佳駟。

現年50歲的戴圖理，生涯曾主理無數世界級名駒，包括名駒「杜拜千禧」、馬后「成全寶」、葉森打吡暨凱旋門大賽冠軍「金號角」及長途馬王「弦樂器」等，戴圖理曾夥拍這些名駒創下不少光榮成就。

而他亦曾騎過不少實力強橫的一哩馬，例如「威滿蹄」、「天文金駿」、「奧運光輝」（均已退役）等等，匹匹服役時都是在歐洲的一哩賽事中舉足輕重，如今他將「海上宮殿」與以上一眾名駒並列，可見此馬的實力和地位對戴圖理而言是毋容置疑。

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