季尾賽馬日例有五班賽編排，下周三（19日）谷夜設置兩場五班一哩，每場皆有兩駒不足26分需打護級戰。

其中，第一場「威紫荊」及「神火金剛」順序評23及19分，第二場「如沐春風」及「時尚傳奇」依次評25及20分。

以本身近績計，「如沐春風」前仗贏谷夜1800米，賽後被加七分至25分，再出不入三甲，評分不加不減。

此駒目前仍低安全線一分，如今再向谷夜打主意，負磅尚在120磅以下，可望重新入圍，以護級成功。

「時尚傳奇」前次谷夜1800米入Q加至20分，再出跑第六評分不變，最新尚差六分才可上岸，如今非勝不可。

另一邊廂，第一場「神火金剛」到底曾在田草掄元，跑谷草多數有點着數，年屆七歲晚年可拼則拼。

如今唞夠復出，本身僅得19分，同樣非贏馬不可，戰意毋須懷疑。

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