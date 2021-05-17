岳伯仁馬房乃全歐最大陣營之一，每年都會炮製不少馬壇的明日之星，而歐洲各地的三歲經典系列賽就是岳伯仁的必爭之地。

5.1跑畢的英國二千堅尼，馬房陣營的大熱門「金教堂」最後棄權，而剩下的四駒最叻只跑第八，認真失威。

不過或許岳伯仁替「金教堂」做了最佳選擇，事關剛周日（16日）於巴黎隆尚馬場舉行的法國二千堅尼（1600米一級賽），馬匹以輕鬆姿態拋離對手，摘下本身第二項一級賽冠軍。

賽後岳伯仁表示，因上年的凱旋門飼料事件，令到他旗下不少馬匹的計劃都被打亂，包括「金教堂」。

幸好馬匹進度未有受阻，今次棄英國二千堅尼而返回牠的出生地攻陷大賽乃明智之舉，之後將會視乎馬匹進度，決定下個目標會是法國打吡，還是再赴英國挑戰聖詹姆士皇宮錦標。

然而，岳伯仁同日卻失落另一大賽，因為今屆法國一千堅尼（雌馬1600米一級賽）出現爆冷賽果，由大冷門Coeursamba終點前力壓群駒勝出，岳伯仁旗下的大熱門、應屆英國一千堅尼冠軍Mother Earth只能屈居第二。

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