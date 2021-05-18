日本騎師幸英明於前日（16日）在中京競馬場勝出第二場賽事後，職業生涯取得第1500場頭馬，成為日本現役第8位騎師達成此項偉業，亦是日本賽馬史上第15人。

現年45歲的幸英明，是日本現役其中一位資深騎師，出道27年來曾經7奪國際一級賽及多項日本一級賽，當中包括於2003年憑三冠馬后Still In Love攻下三關三歲雌馬大賽，以及於2017年策騎「特色星雲」勝出高松宮紀念。

幸英明表示，很高興能夠在其策騎生涯裏達成這項紀錄，感激所有馬主及練馬師給予他的信任和機會，亦多謝廣大馬迷對他的支持。

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