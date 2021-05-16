岳伯仁旗下知名雌馬「心之所慕」，自從在去年8月勝出一級賽約克郡橡樹大賽後，便豹隱至今，原定部署出戰的凱旋門大賽及美國育馬者盃草地大賽皆沒有上陣。

日前岳伯仁接受英國媒體訪問，表示「心之所慕」復出戰將劍指下周日（23日）在卻拉馬場舉行的一級賽達德素金盃。

「心之所慕」本身以二級賽莫爾斯橋錦標作為2021年首戰，不過幕後最終選擇讓廐侶「波爾明」上陣，而讓此駒改跑這項一級賽。

「心之所慕」服役至今上陣10次獲六冠一亞一季，包括摘下莫格雅育馬場錦標、英國一千堅尼、英國橡樹大賽及約克郡橡樹大賽四項一級賽冠軍。

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