對於告達理這位出身於賽馬世家的老爺，Paris指外界認為他平日不苟言笑、形象較冷酷，其實有點誤解。

Paris：「老爺（告達理）平時較少說話，只是他不太擅長表達自己的感情，其實與他熟絡後，若講到他感興趣的話題，一樣十分健談。」

「在我心目中，老爺是一位簡單、容易相處的人，喜歡與我分享馬圈各種往事，他對於我留港發展的決定，並沒有意見。」

「至於奶奶安琪本身也屬事業型女士，她十分尊重我的決定，並勸我趁年輕多做自己喜歡的事，成功與否不重要，起碼有試過。對於老爺和奶奶的支持，我真的萬分感謝。」

由於疫情關係，現時Paris與夫家分隔兩地難以探望，令思念之情倍增。Paris說：「我很掛念在新西蘭的家人，我的女兒Dion也很掛住爺爺，可惜因疫情關係，現時不能兩邊飛，未能親身見面。」

「Dion其實很喜歡新西蘭，疫情前她曾在當地逗留九個月，最喜歡那兒的大草原，有得跑、有得跳，她的英文更突飛猛進呢！」

以往告達理在港從練時，Paris指都有不少人問她要「內幕貼士」，她都一一婉拒。

Paris說：「老土講句，賭錢冇包贏，所以我真的沒有內幕貼士。老爺在港從練時每朝親自操馬，很了解各駒狀態，也知道哪駒狀態已足可以留意，但不能說這些就是內幕貼士。」

外界一直有傳告達理與其弟告東尼不和，對此Paris說：「我都有出席告氏家族的聚會，其實老爺和Tony有講有笑、關係良好，絕非外界所講咁差。」

「至於我和Tony的兒子Sean及女兒Antonia亦不時聯絡，大家都是生意人，經常會交流一些意見及睇法。」

Paris選擇帶同女兒回港發展，早已定下了一系列的目標。現時周一至周五的辦公時間，Paris都會專注自己的事業，包括研發美容用品、打理美容院生意及公關與市場策劃的工作，其間就由其母親幫手照顧女兒Dion；每逢周末是Paris的親子時間，全日都會陪Dion玩耍；賽日Paris則主持《競馬Fact Check》，時間非常充實。

Paris說：「在馬圈，我的崗位是評馬人、主持人；馬圈之外，我則是公司的創辦人，我動用積蓄創立了不少生意，並非只顧吃喝玩樂。」

「我生了小朋友之後，皮膚變得很敏感，之後我特意飛去外地，尋找一些適合哺乳媽媽使用的美容產品，並親自做宣傳。」

「我的事業近兩年發展不錯，雖然最近疫情令不少東西停頓，幸好我們起步早，現時發展尚算平穩。」

Paris做了媽媽後，身形仍然很弗，她謙稱沒甚麼保養秘訣。

Paris說：「我夜晚六時後便很少進食，並保持做運動。其實比起生小朋友前，我已肥了十磅，點減都減不了，另外我有飲紅豆水去水腫，但適合與否要視乎個人的體質。」

「我有信心家庭及事業可兩者兼得，以往我不懂分配時間，做事沒有規律，常令自己陷入混亂，幸好我媽媽及舅父都做開地產發展的生意，他們教我要把工作恰當地分配，適當地下放給員工，我從中獲益良多，現時更懂得分配時間。」

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