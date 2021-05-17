周三（19日）谷草賽事用B跑道作賽，天文台預測日間天晴，估計場地掛牌為好至快地。

睇番最近4月14日同一移欄賽事，四場短途1200米頭馬均守前三位入直路建功。

反而五場一哩或以上中距離賽事，分別有「成功星駒」、「如沐春風」、「健康在望」及「樂益善」早段留守中間或更後位置，入直路憑後勁衝贏，所以揀馬要記住「短放長追」。

今戰列陣馬中，第七場「箭意」兩次跑谷草B欄全勝，贏完等番同一移欄再跑可添食。

另外，尾場「狂舞派」五次跑谷草B欄獲兩冠一亞佳績，重返強項有力回復表現。

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