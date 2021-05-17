雖然時值季尾，但本地仍有五場分級賽準備舉行，如今次周日（23日）沙田日賽，便會同時上演一級賽遮打盃（2400米）及三級賽沙田銀瓶 （1200米）。

遮打盃為全季最後一場G1賽事，一直以來都是季末傳統大賽，更俗稱跑馬王，因過去一再是定出該年度香港馬王關鍵之戰。

已被視為準馬王的呂廐鎮倉寶「金鎗六十」，原本在今屆遮打盃的首輪報名馬之列，力爭成為香港第二匹三冠馬王，惟幕後決定讓馬匹提早休息，最終放棄參戰。

「金鎗六十」退出後，遮打盃現時得八駒參賽，呂健威馬房仍有「龍鼓飛揚」在陣，告東尼則出馬最多，共有三駒，包括近兩屆盟主「時時精綵」。

至於另一場三級賽沙田銀瓶則有九駒報名，蔡約翰旗下未敗明星馬「速遞奇兵」首度挑戰分級賽，能否越級成功備受關注。

禮拜日編賽11場，全屬草地賽，以全闊A跑道角逐，第一場提早於中午12時30分開跑。

當日賽事特別彩池中，只三T有多寶累積，數額為21,587,707元。

至於騎師方面，薛恩及彭國年刑滿復出，波健士因策騎「美活人生」（沈廐）違反賽例被判罰由5月24日星期一起停賽一個月，周日將是他停賽前最後一戰。

此外，剛在香港取得200Win里程碑的史卓豐，跑罷周日賽事亦開始停兩日。

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