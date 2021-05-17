羅富全與莫雷拉這對騎練今季合作成績仍出色，昨天（15日）憑「八仟師」摘下兩人季內合作第13場頭馬。

周三（19日）谷草夜馬，第九場「西利哥」上仗以四個多馬位之先擊敗亞軍「甲烷」，藉此敲響在港勝鼓。

此駒馬主乃鞋王李子彬新抱李皓玲，今季此系馬亦有「利害了」交出頭馬。

馬主李子彬上仗賽後表示，原本不想在夜賽入場，但莫雷拉指出「西利哥」近兩場輸得好唔抵，相當唔忿氣，希望可再給他機會。

果然莫雷拉上場發揮出色，讓馬主一家人拉頭馬。

羅富全則指出這匹英國自購馬上季來港初期，腳部曾經受傷，需要時間復原，加上北半球馬需要時間適應環境。

今季此駒已經適應環境，而且跑1800米更合適，在外面展開衝刺順利取勝。

周三將升上第三班上陣，希望可繼續有好表現交出。

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