下周三（19日）谷草九場賽事，第九場三班1800米之「超好日子」，上仗終於在谷草1650米打開在港勝利之門，新勝猶勇，今仗力爭連捷。

馬主百家樂團體成員劉業強在「超好日子」上場贏馬後透露，愛駒過往在田草常跑位置，評分越加越多，既然馬兒走來有前速，應該啱跑谷草。

此駒上場轉爭谷草求轉運，結果成功打破悶局，順利取勝。

呂健威部署「超好日子」繼續在谷草摸黑作賽，戰意十足。

至於劉業強母親劉吳妹珠名下的「龍船」，則將跑同晚第二場五班1650米。

這匹八歲老馬上場跑第三，表現回勇。

劉業強指「龍船」勝在健康理想，狀態穩定，主攻谷草1650米，如果有好檔及形勢配合，可望重開勝門。

周三晚劉氏母子分頭出擊， 且看這路人馬能否在凱旋門出現。

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