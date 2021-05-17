希斯馬房「赤馬雄風」上仗匆匆安排再出果然有料到，續配潘頓增程角逐谷草1650米順利勝出，贏馬姿態頗為輕鬆。

人馬沿途跟守靚位，入直路一發力即彈甩對手打開服役勝門。

希斯賽後指出「赤馬雄風」前一場跑第二，反映狀態已冒起，上仗狀態更好，便進一步交出更佳水準。

此駒初來香港時，希斯認定牠的質素很高，因此請莫雷拉幫手在晨課替牠操練。

可惜跑落表現不似預期，苦戰到上場才開齋，希望此駒贏馬後開竅，季內可再交出一場頭馬。

其實希斯始終覺得「赤馬雄風」不似一匹五班馬，希望將來回升第四班仍可有所作為。

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