丁冠豪今季暫時成績中規中舉，已在谷草取得10場頭馬，成為其馬房主戰場。

周三（19日）谷草夜賽，丁廐其中一匹實力馬是第三場四班1000米「歡樂好友」。

「歡樂好友」來自香港國際馬匹拍賣會，身價170萬，在港作賽兩季共15戰，暫時取得四次季軍。

此駒上仗配波健士，直路力策下跑第三，落後頭馬「喜駿之星」一個馬位。

「歡樂好友」最近連做兩次1800米彈閘，其中剛周四（13日）測試開縫眼罩及格。

「歡樂好友」在剛周日（16日）沙田日賽第二場列後備二，從而於周三谷中夜賽獲取優先出賽資格，幕後早有部署。

丁冠豪如今為「歡樂好友」 加戴開縫眼罩兼縮程跑1000米，屬於針對性策略，可望有所回報。

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