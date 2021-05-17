馬會於今天（17日）公佈馬季最後一個月的7月份賽事編排，在這個月內香港只半個月有馬跑，本年度2020至2021馬季將安排在7.14煞科，當日為谷草夜賽，與往年一樣，均於跑馬地馬場舉行馬季閉幕戰。

7月份只設五次賽事，當中三次為沙田日賽，7.1香港回歸紀念日跑周四日馬，餘下兩次則為谷草夜馬。

7月已無分級賽事編排，亦只有兩場第一班的高班賽事，安排在沙田馬場7.11煞科日賽上演，為傅統季終盃賽香港馬主協會錦標及沙田一哩錦標。

7月中之後雖然香港唞暑無馬跑，但今年破天荒開設暑期越洋轉播賽，7月共有六次，8月有七次，轉播英國、法國及南非等地大賽，其中7.27至7.29更連續三日有轉播。

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