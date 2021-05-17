呂健威馬房今季保持良好成績，暫時勝出53場頭馬，排練馬師榜第五位。

周三（19日）呂健威派出七駒上陣，其中一匹機會馬是第六場「紫菜福星」。

此駒季初在何澤堯胯下，勝出田草1400米，其後卻未有頭馬交出。

呂健威表示「紫菜福星」曾患喘鳴症，所以盡量安排馬兒多作休息，希望能改善問題，因此這匹盛年馬上仗跑後小休一個月才再出賽。

「紫菜福星」父系「藤爵士」，幾匹在港子嗣均擅谷草1650米，其中「君子承諾」曾四勝同程，而現役馬「狂舞派」曾兩勝同程，果然近兩仗出戰谷草1650米取得一亞及一場第五名。

同場對手實力平均，期望能發揮水準再交出成績。

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