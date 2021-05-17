何澤堯自4月28日為羅富全馬房勝出「俏芳華」後，五月份五次賽事全數交白卷！

周三（19日）谷草賽事，何澤堯獲得八匹座騎，但部份馬匹排檔運欠佳。

第二場「電子寶貝」、第四場「有運來」、第六場「紫菜福星」及第七場「捷報」均排11檔起步，這夜何澤堯與這個數字特別有緣。

其中「紫菜福星」上仗在何澤堯胯下排10檔跑第二，且看今戰如何取位。

而何澤堯全晚排檔最靚是尾場姚本輝馬房之「全民佳知」排2檔起步，人馬上季合作兩勝，今戰有望為鞍上人打破悶局。

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