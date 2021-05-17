老馬利季尾！近月曾勝的七歲或以上年長馬，計有九歲「恆駿寶駒」、「帝豪寶寶」（兩捷）、「如沐春風」、「翡翠劇院」（皆七歲）、八歲「紅麗舍」等，反映出今年季尾一種趨勢。

上述各駒共通點是悉數由本地練馬師訓練。

當中，練養「恆駿寶駒」的蘇偉賢剛周日（16日）另以「帝豪寶駒」攻下沙田頭場，該駒現年六歲也很資深。

星期三（19日）復跑谷中夜馬，賢廐有匹七歲馬「堅離地」出賽五班一哩。此駒已三個月無跑，如今復出充滿新鮮感和體力，有助本身爭取季內首捷。

「堅離地」5月初曾試泥閘為復賽鋪路，本身至今三捷全於谷夜同班同程，A、B、C加3欄各佔其一。

此駒現評29分低上次贏馬時一分，客觀條件有利，估計周三晚會有一番作為。

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