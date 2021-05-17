告東尼剛周日（16日）派出強陣，可惜只得一匹「秒秒精彩」贏馬，相信連他都未感滿意。

不過這位馬壇大哥大出名工作認真，周一（17日）繼續積極督操，且看周三（19日）谷戰能否取得更好成績。

今晨約六時半，告東尼一口氣安排今次四匹戰馬出操，分別是第一場「加州明雋」、第六場「好運寶寶」、第八場「場場精彩」及第九場「瞳曨光彩」。

告仔先在隧道口等待馬匹步出，然後逐一檢閱，待各駒入隧道後，他隨即行去烽火台睇實全程，極為重視， 各駒不乏實力，有望為練者增添好成績。

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