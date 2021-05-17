經過昨日（16日）沙田十場賽事之後，新一輪馬匹評分又再度發表，剛獲勝的10匹頭馬自然是重點所在。

希斯馬房明星馬「佳運財」今季出道，跑至第五戰依然未逢敵手，昨天升上第二班首戰，贏第二名「電子群星」（文廐）0.75馬位，賽後獲加7分，最新評94分。

「佳運財」短短三個月內連贏五仗，由最初的52分升至目前94分，有42分的增幅，幕後已表明會讓其休息提早唞暑，要再一睹其風采須留待下季。

同日一出即勝的三歲馬「八仟師」（羅廐），能否如「佳運財」成就言之尚早，但初出表現同樣吸晴，昨日首戰視對手如無物，大勝3.25馬位，如此贏馬姿態少不免換來大幅加分。

「八仟師」加分幅度近乎「佳運財」兩倍，贏馬加13分，一下子已上升到65分，即升班之下再出要跑第三班賽事。

5.16沙田日賽各場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

帝豪寶駒 38（＋6）

閃耀榮光 64（＋5）

八仟師 65（＋13）

同有友 63（＋7）

爆騷 64（＋6）

秒秒精彩 62（＋5）

帝豪寶寶 80（＋5）

傳盛 90（＋6）

一定美麗 76（＋6）

佳運財 94（＋7）

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199