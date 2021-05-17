周中（19日）賽事再次回到快活谷進行，全數九場比賽於B跑道上演。

這跑道大熱門成績向來不高，於兩大主打路程，大熱勝率俱低於三成。

今次頭兩場賽事均跑1650米，翻查近三季谷草B跑道進行過的83場同程賽事，大熱門贏得當中18場，勝率僅為22%；至於上名率亦不足六成，大熱門馬難言可靠。

頭場五班一哩賽大熱門極有可能為「赤馬雄風」，觀乎此不利數據，若要打叠再贏有隱憂。

第三場跑四班1000米，近三季谷草B跑道，曾進行過32場1000米賽事，大熱門更只曾五度報捷，勝出率低得可憐，只有一成六，而上名率同樣不足六成，爆冷危機四伏。

至於3T場次編了兩場1200米賽事，近三季於此跑道上演了103場同程賽事，剛好有三分之一的大熱門勝出，相對較為穩健，且看第四場「紅衣火旺」及第五場「聲勢」能否接力交出好成績。

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