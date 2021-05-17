告東尼馬房今季谷草成績不俗，季內渡江已獲18Win，其中一匹頭馬是「加州明雋」。

「加州明雋」雖然只是低班馬，但在告東尼麾下好使好用，上季第二場頭馬來自谷草1800米，而且成功配合同系馬兼廐侶「加州得迅」同晚起孖。

「加州明雋」季中曾降落第五班作賽，首兩場取得季軍，其後更在蘇銘倫胯下贏馬，歷來三戰五班賽獲一冠兩季全上名。

當晚「加州明雋」與兩匹廐侶「夢幻戰士」及「幸福老撾」合力為告東尼連中三元，可以說是馬房變倍器。

周三（19日）晚跑谷草，「加州明雋」再回降到第五班出戰頭場賽事，又可作為出擊重心，同時配合「場場精綵」、「曈曨光彩」及「好運寶寶」這三匹實力派廐侶，齊為告東尼爭取連場報捷。

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