何良養馬數量不多，今季暫時取得10Ｗin，為了畢業上岸，倉主仍需努力追落後。

周三（19日）谷草九場夜賽，何良有兩匹正選馬，其中第四班1000米的「包裝得勝」，上場在楊明綸胯下跑第六名，走勢比前有進，今場可望跑得更接近。

「包裝得勝」馬主開心開心團體的經理人之一是「包裝」系主理人李運強，成員大多是李家的家庭成員，例如李運強兒子李文俊、李文恩、李文斌等。

李文斌曾向賽馬傳媒表示，他們一家人欣賞何良保養馬匹功夫了得，而且做事好有交帶。

李氏家族在港現有八駒出賽，過往曾憑「包裝大師」及「五十五十」與何良攜手贏出不少大賽。

何良難得有這個大馬主支持，為人為己，都必定盡快替「包裝得勝」打開勝門。

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