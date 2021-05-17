羅富全近期不斷有頭馬進賬，剛周日（16日）憑初出馬「八仟師」輕鬆增添一W，這匹質新馬更打破班際紀錄時候，表現令人驚喜。

周三（19日）谷草夜賽，羅廐雖然無這類質新馬列陣，但陣容依然強勁，有望爭取好成績。

第六場四班1650米「皇寶」，連仗跑入前列但未勝，莫雷拉鍥而不捨再度效力，且看能否順利勝回一仗。

羅富全受訪時說：「『皇寶』是匹非常均速之馬，甚至強如莫雷拉都被牠考起，事關此駒需要十分平均的段速，作為爭勝條件。」

「由於快活谷賽道彎多而且高低起伏，段速會有所不同，十分考驗騎師的發揮。」

「不過莫雷拉騎功出眾，夥拍過此駒兩次汲取經驗後，相信會理解到如何作出最佳發揮。」

「論馬質素新仍在進步，評分依然適中，希望今次會有更佳表現。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199