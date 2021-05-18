蔡明紹近季成績逐步從低位反彈，上季他贏出24Win，今季已取26Win，成績有所提升。

周三（19日）刑滿復出的蔡明紹，在周二（18日）早上接受訪問時說：「我早幾季受傷患困擾，一季裏有幾個月時間未能出賽，直接影響成績。」

「自己騎開的座騎都易配，復出後支持度大減，這些情況在近兩三季才漸見起色。」

「我對自己騎功一直有信心，但在香港策騎，最重要的是有好馬在手，我希望可獲得更多實力座騎，令頭馬數字繼續回升。」

周三（19日）快活谷賽事，第七場第三班1200米「富祿」，上仗同程後上追入亞席，只負頭馬「高明駿將」短馬頭位。

今場續配蔡明紹，力求補中。

蔡明紹說：「『富祿』上場在我胯下已竭盡所能，締出佳速，賽事水準不錯。」

「馬兒銳氣正盛，今場原班再戰，希望可有更進步的演出。」

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