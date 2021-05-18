明晚（19日）角逐谷草第五場四班1200米的「聲勢」，上場在莫雷拉胯下爭田草1200米僅負頸位屈居亞軍。

是次打王牌初征谷草，相信幕後希望可遇較弱對手，從而摘下季內第二捷。

莫雷拉鍥而不捨，繼續為「聲勢」操刀，雷神認為馬兒本身有速度，應該適合窄場，今場具贏面。

莫雷拉分析說：「『聲勢』首次角逐谷草賽事，始終都會有疑問，但馬兒過往在田草的表現，顯示牠有能力在谷草爭勝。」

「『聲勢』前速銳利，可以在出閘後迅速搶前，如果牠可以繼續交出在近仗的水準，即使初戰谷草，我認為牠的勝望甚濃。」

「即使牠今場排8檔起步，不過牠本身有個優點，就是牠的前速，出閘後可能會快過大部份對手移入內疊，並搶佔到有利的位置競跑，我很期待策騎牠出賽。」

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