周三（19日）舉行九場谷草夜賽，共有七駒初跑谷草，但只有四駒曾試過谷草大閘。

第三場「航天勝將」兩次谷閘均落第，最近一次於4月16日由馬雅出試1000米，當日戴頭罩，馬會評語二百推騎，走勢一般，結果跑第四而回。

「航天勝將」同父馬中「上校」谷草1200贏過兩W。

「好玩大少」一次谷閘一冠，當時4月16日由潘明輝出試1000米，當日望空切入，並且一放到底。

同組亞軍「冰雪聰明」落後四分三身位，同父馬中「喜蓮慧星」新近贏過谷草1650米。

「海王駒」一次落第，當日為1月16日由賀銘年出試1000米，戴開縫眼罩及鼻箍出試，馬會評語六百搶口，直路力策一般，包尾而回。

第七場「機緣在握」一次落第，於3月27日由梁家俊出試1000米，當日彎位湧一湧，直路按返，包尾而回。

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