谷草跑馬，馬匹熟口熟面，從中衍生一批廣為馬迷熟悉的谷草專家，成為他們投注谷戰的理想選擇。

在今次（19日）谷草B跑道夜賽中，同類馬匹可謂比比皆是，包括同打王牌的頭場五班一哩「加州明雋」和第五場四班1200米「贏多多」。

東廐「加州明雋」馬有馬性結合幕後部署，至今三戰五班賽交出一冠兩季全上名。

這次遇上爭勝黃金機會，配合馬房近日復見好成績，此駒可助「加州」系打破頭馬荒。

丁廐「贏多多」迄今三戰谷中四班賽全勝，其他種類賽事未贏過。

此駒其中兩捷都排1檔參賽，今場回師谷夜四班賽抽到1檔起步，無疑是開正戲路，由最佳戰友史卓豐發揮，演出非常令人憧憬。

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