告東尼自從在去年10月14日憑「二郎」及「牛精大哥」梅開二度後，便超過半年未嘗在谷草B賽道交出頭馬。

不過周三（19日）東廐四匹參賽馬皆有近績支持，有望打破這個不利數據。

告東尼旗下禮拜三戰馬今晨（18日）七點左右，一批過首先在機坪熱身，再前往內圈跑道操練。

告仔於機坪出口睇住四匹戰馬出圈，再踩單車到烽火台觀察馬匹走勢。

其後，告仔機坪見到潘頓，立即捉住對方埋欄邊商討出擊大計。

「曈曨光彩」今次繼續用潘頓搏殺，可以放心捧場。

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